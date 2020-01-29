Факти ICTV – Випуск 6:45 (29.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: департаменти охорони здоров’я розробляють маршрути госпіталізації пацієнтів на випадок поширення в Україні коронавірусу з Китаю – таке завдання поставили у міністерстві охорони здоров’я; в Україні скандал через російське кіно в автобусі. Водій відмовився вимкнути російський серіал і висадив просто на дорозі двох волонтерок, які поверталися із похорону військового в Луцьку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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