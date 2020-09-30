Факты ICTV — Выпуск 6:45 (30.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook, что Витольд Фокин должен уйти в отставку; депутат Верховной Рады от Слуги народа Жан Беленюк заразился коронавирусом; в США прошли первые телевизионные дебаты — между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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