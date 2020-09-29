Факты ICTV — Выпуск 21:10 (29.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на коронавирус заболели Петр Порошенко и Кира Рудик; Украина провожала в последний путь курсанта, погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом; Комитет Верховной Рады против Фокина в трехстороннем группе; в Америке разгорелся очередной скандал перед выборами по налогам Трампа; в Киеве патрульные в момент спасли женщину-самоубийцу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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