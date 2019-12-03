Факты ICTV – Выпуск 7:15 (03.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 400 объектов государственной собственности уже готовы к приватизации – заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов; украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в Украине Иштвану Ей-дярто. Его накануне вызвали в ведомство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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