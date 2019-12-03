Факти ICTV – Випуск 7:15 (03.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 400 об’єктів державної власності вже готові до приватизації – заявив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов; українське МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини в Україні Іштвану Ій-дярто. Його напередодні викликали до відомства.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.