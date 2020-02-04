Факты ICTV – Выпуск 7:15 (04.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада возвращается к работе; из-за гриппа в Киеве на карантин закрыли 90 школ; 5 февраля американский Сенат решит, объявлять ли импичмент президенту Дональду Трампу; четверо офицеров российского ФСБ уничтожены в Сирии.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.
2020-02-04
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