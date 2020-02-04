Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада повертається до роботи; через грип у Києві на карантин закрили 90 шкіл; 5 лютого американський Сенат вирішить, чи оголошувати імпічмент президентові Дональду Трампу; четверо офіцерів російського ФСБ знищені у Сирії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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