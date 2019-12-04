Факты ICTV – Выпуск 7:15 (04.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: экс заместитель главы МИД Елена Зеркаль в эфире Радио НВ рассказала о своих будущих планах после ухода с поста; нет – Трампу, нет – войне! – под таким лозунгом несколько сотен активистов устроили накануне протест в Лондоне.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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