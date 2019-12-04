Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: екс заступниця глави МЗС Олена Зеркаль в ефірі Радіо НВ розповіла про свої майбутні плани після відставки з посади; ні – Трампові, ні – війні! – під таким гаслом кілька сотень активістів влаштували напередодні протест у Лондоні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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