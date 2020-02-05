Факты ICTV – Выпуск 7:15 (05.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пять стран мира требуют, чтобы Иран передал бортовые самописцы, сбитого им украинского пассажирского самолета; президент США Дональд Трамп произнес ежегодную речь в Конгрессе; мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до конца 2020 года откроют движение Подольско-Воскресенским мостом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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