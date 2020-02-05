Факти ICTV – Випуск 7:15 (05.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ять країн світу вимагають, щоб Іран передав бортові самописці, збитого ним українського пасажирського літака; президент США Дональд Трамп виголосив щорічну промову в Конгресі; мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до кінця 2020 року відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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