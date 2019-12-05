Факты ICTV – Выпуск 7:15 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россию нельзя называть врагом НАТО, поскольку она не нападала ни на одну из стран Альянса. Об этом заявил уже польский президент Анджей Дуда после встречи лидеров стран НАТО, состоявшейся в Лондоне; во Франции сегодня намечается транспортный коллапс – из-за масштабной забастовки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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