Факти ICTV – Випуск 7:15 (05.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росію не можна називати ворогом НАТО, бо вона не нападала на жодну з країн Альянсу. Так заявив вже польський президент Анджей Дуда після зустрічі лідерів країн НАТО, що відбулася в Лондоні; у Франції сьогодні намічається транспортний колапс – через масштабний страйк.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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