Факты ICTV – Выпуск 7:15 (06.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в украинском парламенте будут голосовать за рынок земли; снова возросло число погибших от коронавируса – их уже 563; 54 украинца согласились выехать из Уханя, где началась эпидемия коронавируса; три человека погибли при крушении самолета, случившегося в аэропорту Стамбула.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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