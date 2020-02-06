Факти ICTV – Випуск 7:15 (06.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в українському парламенті голосуватимуть за ринок землі; знову зросла кількість загиблих від коронавірусу – їх вже 563; 54 українці погодилися виїхати з Уханя, де почалася епідемія коронавірусу; троє людей загинули під час аварії літака, що трапилася в аеропорту Стамбула.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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