Факты ICTV – Выпуск 7:15 (06.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил; впервые президент Украины попал на обложку журнала Time. Авторитетное американское издание посвятило главную статью номера Владимиру Зеленскому и опубликовало его фото на обложке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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