Факти ICTV – Випуск 7:15 (06.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил; уперше президент України потрапив на обкладинку журналу Time. Авторитетне американське видання присвятило головну статтю номера Володимиру Зеленському та опублікувало його фото на обкладинці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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