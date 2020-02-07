Факты ICTV – Выпуск 7:15 (07.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил избежание импичмента; государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнении погодных условий; в Китае за последние сутки от коронавируса скончались еще 73 человека.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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