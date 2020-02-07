Факти ICTV – Випуск 7:15 (07.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відсвяткував уникнення імпічменту; державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ускладнення погодних умов; у Китаї за останню добу від коронавірусу померли ще 73 людини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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