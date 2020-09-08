Факты ICTV — Выпуск 7:15 (08.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Хмельницкой области на карантин закрыли две школы — в Летичеве и Глушковцах; Украина расследует участие более сотни иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований России, ведущих войну на Донбассе; гривна постепенно дешевеет, курс по отношению к доллару и евро падает с середины августа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.