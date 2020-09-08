Факти ICTV – Випуск 7:15 (08.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Хмельниччині на карантин закрили дві школи – у Летичеві та Глушківцях; Україна розслідує участь понад сотні іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань Росії, які ведуть війну на Донбасі; гривня поступово дешевшає, курс щодо долара та євро падає від середини серпня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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