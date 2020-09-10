Факты ICTV — Выпуск 7:15 (10.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы; белорусские женщины накануне вновь провели в Минске акцию солидарности с задержанной лидером оппозиции Марией Колесниковой; в одной из львовских школ разразился скандал из-за некачественного питания в столовой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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