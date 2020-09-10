Факти ICTV – Випуск 7:15 (10.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі домовилися про спільну інспекцію у районі селища Шуми; білоруські жінки напередодні знову провели у Мінську акцію солідарності із затриманою лідеркою опозиції Марією Колесніковою; в одній із львівських шкіл вибухнув скандал через неякісне харчування в їдальні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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