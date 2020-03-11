Факты ICTV — Выпуск 7:15 (11.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: во время вчерашнего боя у Песков, украинские защитники ликвидировали и ранили нескольких боевиков и уничтожили их противотанковый ракетный комплекс; второй этап введенный экс-министром здравоохранения Ульяной Супрун медреформы могут отменить.
Смотрите также випуск Фактів ICTV за 6:45.
2020-03-11
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