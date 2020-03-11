Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: під час вчорашнього бою біля Пісків, українські захисники ліквідували та поранили кількох бойовиків і знищили їхній протитанковий ракетний комплекс; другий етап Запровадженої екс-міністром охорони здоров’я Уляною Супрун медреформи можуть скасувати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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