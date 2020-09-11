Факты ICTV — Выпуск 7:15 (11.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове аппараты ИВЛ на вес золота, в городе — стабильно высокое количество больных коронавирусом; США ввели персональные санкции против нардепа Андрея Деркача, за опубликованные им пленки с будто бы разговором Порошенко и Байдена; ровно 19 лет назад произошел теракт, унесший жизни почти 3 тыс. человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.