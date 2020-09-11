Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові апарати ШВЛ на вагу золота, у місті – стабільно висока кількість недужих на коронавірус; США запровадили персональні санкції проти нардепа Андрія Деркача, через опубліковані ним плівки із ніби-то розмовою Порошенка та Байдена; рівно 19 років тому стався теракт, що забрав життя майже 3 тис. людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.