Факты ICTV — Выпуск 7:15 (12.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: гривна продолжает падение. Сейчас Нацбанк установил официальный курс на уровне 25 грн 62 копейки за доллар; певец Святослав Вакарчук больше не глава парламентской партии Голос. Его сменила нардеп Кира Рудык.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 6:45.

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