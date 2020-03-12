Факти ICTV – Випуск 7:15 (12.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гривня продовжує падіння. Нині Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 25 грн 62 копійки за долар; співак Святослав Вакарчук більше не голова парламентської партії Голос. Його змінила нардеп Кіра Рудик.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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