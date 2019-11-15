Факты ICTV – Выпуск 7:15 (15.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые цифры о пострадавших в Донбассе обнародовало Управление верховного комиссара ООН по правам человека; обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыма принял Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.