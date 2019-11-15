Факти ICTV – Випуск 7:15 (15.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові цифри щодо постраждалих на Донбасі оприлюднило Управління верховного комісара ООН з прав людини; оновлену резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Росією Криму ухвалив Третій комітет Генеральної асамблеї ООН.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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