Факты ICTV — Выпуск 7:15 (18.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 14 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два человека умерли; российско-оккупационные войска обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское; россияне паникуют — из-за эпидемии кронавируса, в московских супермаркетах пустые полки; коронавирус проник уже во все страны Европы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.