Факти ICTV – Випуск 7:15 (18.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 14 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли; російсько-окупаційні війська обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське; росіяни панікують – через епідемію кронавірусу, у московських супермаркетах порожні полиці; коронавірус проник вже у всі країни Європи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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