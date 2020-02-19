Факты ICTV – Выпуск 7:15 (19.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые санкции против России ввели Соединенные Штаты; в парикмахерской Одессы подстрелили женщину; реальным риском восстановления насилия на Донбассе назвала вчерашнее нападение русских заместитель Генсека ООН.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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