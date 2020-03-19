Факты ICTV — Выпуск 7:15 (19.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: цены на нефть продолжают обвал, на закрытии торгов накануне баррель марки Brent стоил $26,57; в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса, всего 16 зараженных; полицейские блок-посты для контроля пассажирских перевозок заработали на границах Волынской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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