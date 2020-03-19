Факти ICTV – Випуск 7:15 (19.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ціни на нафту продовжують обвал, на закритті торгів напередодні барель марки Brent коштував $26,57; в Україні зафіксували два нові випадки коронавірусу, усього 16 заражених; поліцейські блок-пости для контролю пасажирських перевезень запрацювали на кордонах Волинської області.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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