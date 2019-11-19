Факты ICTV – Выпуск 7:15 (19.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Черкасской области в огне погибли двое детей, еще один ребенок в реанимации, трагедия произошла в селе Медведевка; на Востоке не прекращаются обстрелы, боевики открывали огонь 14 раз; в Штатах снова стрельба, уже второй день подряд.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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