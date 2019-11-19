Факти ICTV – Випуск 7:15 (19.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Черкащині у вогні загинули двоє діток, ще один малюк у реанімації, трагедія сталася у селі Медведівка; на Сході не припиняються обстріли, бойовики відкривали вогонь 14 разів; у Штатах знову стрілянина, вже другий день поспіль.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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