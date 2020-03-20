Факты ICTV — Выпуск 7:15 (20.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за ограничения движения транспорта врачи не могут добраться на работу; трое погибших и 26 инфицированных коронавирусом в Украине — вирус распространяется по стране; украинские исследователи разработали тест-системы на выявление коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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