Факти ICTV – Випуск 7:15 (20.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через обмеження руху транспорту лікарі не можуть дістатися на роботу; троє померлих та 26 інфікованих коронавірусом в Україні – вірус шириться країною; українські дослідники розробили тест-системи на виявлення коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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