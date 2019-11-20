Факты ICTV – Выпуск 7:15 (20.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отказаться от траншей МВФ до 2023 года. Такие амбициозные планы имеет министр финансов Оксана Маркарова; Соединенные Штаты до сих пор предоставили Украине не всю сумму военной помощи, предусмотренную на этот год.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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