Факти ICTV – Випуск 7:15 (20.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: відмовитись від траншів МВФ до 2023 року. Такі амбітні плани має міністр фінансів Оксана Маркарова; Сполучені Штати й досі надали Україні не всю суму військової допомоги, передбачену на цей рік.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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