Факты ICTV – Выпуск 7:15 (21.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: возвращены Россией захваченные украинские корабли почти в нерабочем состоянии; в Гааге состоятся первые слушания трибунала по захвату Россией украинских кораблей и моряков; Соединенные Штаты выплатят Украины всю выделенную сумму военной помощи до конца года.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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