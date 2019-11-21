Факти ICTV – Випуск 7:15 (21.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: повернуті Росією захоплені українські кораблі майже в неробочому стані; в Гаазі відбудуться перші слухання трибуналу щодо захоплення Росією українських кораблів і моряків; Сполучені Штати виплатять Україні всю виділену суму військової допомоги до кінця року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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