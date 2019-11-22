Факты ICTV – Выпуск 7:15 (22.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня; городской председатель Львова Андрей Садовой заявил, что его семья не осилит залог в 50 млн грн, которые будет просить суд САП; примерно 700 детей погибли в Сирии за этот год.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.