Факти ICTV – Випуск 7:15 (22.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню; міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що його сім’я не осилить заставу в 50 млн грн, які проситиме суд САП; приблизно 700 дітей загинули у Сирії за цей рік.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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