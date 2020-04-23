Факты ICTV — Выпуск 7:15 (23.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 2 627 801 людей — столько жителей планеты заразились коронавирусом в настоящее время; Саакашвили планирует в пятницу встретиться с фракцией Слуга народа и обсудить возможность своего назначения в правительство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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