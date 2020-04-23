Факти ICTV – Випуск 7:15 (23.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 2 627 801 людей – стільки жителів планети заразилися коронавірусом на цей час; Саакашвілі планує у п’ятницю зустрітися із фракцією Слуга народу і обговорити можливість свого призначення в уряд.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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