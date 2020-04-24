Факты ICTV — Выпуск 7:15 (24.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе ранены трое украинских военных под Новомихайловкой; украинская энергетика на грани выживания. За потребленное электричество не спешат рассчитываться не только обычные потребители, но и предприятия-гиганты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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