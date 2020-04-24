Факти ICTV – Випуск 7:15 (24.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі поранені троє українських військових під Новомихайлівкою; українська енергетика на межі виживання. За спожиту електрику не поспішають розраховуватися не лише звичайні споживачі, але й підприємства-гіганти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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